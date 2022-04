La scogliera dei misteri: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La scogliere dei misteri, la miniserie francese in arrivo in prima TV su Rai 1? La fiction approda in prima serata sul primo canale di Viale Mazzini ed è composta da sei puntate, raggruppate a coppia. La prima va in onda martedì 12 aprile 2022 ed è composta da due episodi. Di seguito la programmazione completa (che potrebbe subire variazioni a seconda di imprevisti):

Prima puntata: martedì 12 aprile 2022

Seconda puntata: martedì 19 aprile 2022

Terza puntata: martedì 26 aprile 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata de La scogliera dei misteri? La messa in onda di ogni puntata è prevista dalle ore 21:25 fino alle 23:25, motivo per cui ogni episodio dovrebbe durare circa 60 minuti. Siccome ogni serata prevede la distribuzione di due episodi, ciò significa che l’appuntamento settimanale durerà circa due ore. La storia è quella di Lola Bremond, una giovane donna che arriva in una cittadina della Francia del Nord per un colloquio di lavoro che poi scoprirà essere una bugia. Qualcuno ha cercato di attirarla lì e presto scopre perché: 25 anni prima una donna che le somiglia terribilmente è morta tragicamente ai piedi della scogliera. E, sul punto di scoprire cosa unisca le due, l’uomo che avrebbe dovuto dirle la verità viene trovato in punto di morte.

Streaming e TV

Ora che abbiamo visto quante puntate sono previste per la miniserie, scopriamo dove vedere in diretta televisiva e live streaming La scogliera dei misteri. La fiction, come già anticipato, va in onda in prima TV su Rai 1 martedì 12 aprile 2022 alle ore 21:25. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile in chiaro sul tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire la storia in diretta streaming può accedere alla piattaforma di RaiPlay, sia tramite destkop che via App. Inoltre, grazie alla funzione on demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda tramite la piattaforma.