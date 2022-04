La scogliera dei misteri: trama, cast, location, quante puntate e streaming

La scogliera dei misteri è una nuova serie TV in onda su Rai 1 in prima serata a partire da martedì 12 aprile 2022. Si tratta di una miniserie francese di genere mystery che racconta la storia di Lola Bremond, interpretata da Garance Thénault. Di seguito vediamo nel dettaglio la trama, il cast, la location della fiction, da quante puntate è composta e dove vederla in TV e streaming.

Trama

La protagonista, Lola Bremond, è una ragazza di 25 anni che si reca sulle coste della Bretagna per un colloquio di lavoro. Viene da Bordeaux ed è laureata in gestione alberghiera, per cui accetta di sostenere un colloquio sulla costa come assistente manager di un hotel rinomato della zona, l’Hotel des Roches Blanches. Una volta sul posto, però, Lola scopre che non c’era nessun colloquio e di essere stata ingannata. Nonostante la delusione del momento, Lola molto presto comprende che c’è un motivo per cui è arrivata fin lì. Infatti scopre che 25 anni prima, proprio in quel luogo, è morta una donna che le somigliava tantissimo. Molti, in paese, la confondono con Manon Jouve. Poco dopo quella scoperta, Lola riceve un messaggio che le promette chiarimenti. Le indicazioni sono lapidarie: deve recarsi ad un indirizzo che corrisponde alla casa di un certo Rémi Perec. Ma, una volta sul posto, Lola trova l’uomo moribondo.

La scogliera dei misteri: il cast della fiction

Chi fa parte del cast de La scogliera dei misteri ve lo sveliamo subito. La protagonista Lola Bremond, come già detto, è interpretata dall’attrice francese Garance Thenault, la quale per questa miniserie ha dovuto poi interpretare anche Manon Jouve, la donna scomparsa 25 anni prima e che somiglia incredibilmente a Lola. A completare il cast della serie TV ci sono Pierre-Yves Bon, Élodie Frenck, Alexis Loret, Farouk Bermouga, Aurélie Vaneck, Xavier Lemaître, Gabrielle Lazure, Vincent Jouan e Manuel Gélin.

Location e quante puntate

La location proposta da La scogliera dei misteri è quella della Francia del Nord, precisamente in Bretagna. La miniserie francese propone le spiagge bianche dell’Oceano Atlantico e ha girato le riprese in un piccolo paesino di Morbihan. La caratteristica di questo luogo è sicuramente l’affaccio diretto sulle acque dell’oceano tramite il golfo di Morbihan. Ma da quante puntate è composta la miniserie? In totale sono sei puntate in arrivo in prima serata su Rai 1 a partire dal 12 aprile 2022, ma saranno raccolti in tre episodi. Di seguito ecco la programmazione completa della miniserie:

Prima puntata: martedì 12 aprile 2022

Seconda puntata: martedì 19 aprile 2022

Terza puntata: martedì 26 aprile 2022

Streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming La scogliera dei misteri ve lo diciamo subito. Come già anticipato, la fiction arriva in prima serata su Rai 1 a partire da martedì 12 aprile 2022 alle ore 21:25, a seguire dei Soliti Ignoti. Per seguire la diretta televisiva della miniserie è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando, oppure sul tasto 101 per la pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire la serie in live streaming può accedere al servizio di RaiPlay, sia tramite desktop che via App. Inoltre, grazie alla funzione on demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda sempre tramite RaiPlay.