La scogliera dei misteri: il cast (attori) completo della fiction

Chi fa parte del cast de La scogliera dei misteri, la miniserie che va in onda in prima TV su Rai 1? L’appuntamento con la fiction francese è previsto per martedì 12 aprile 2022 e segue la storia di Lola Bremond, una donna che arriva in un piccolo paesino della Bretagna per un colloquio di lavoro e scopre invece di essere terribilmente simile ad una donna morta in circostanze misteriose 25 anni prima. La vita di Lola Bremond non sarà più la stessa da quel momento. Ad interpretare la protagonista, e la donna morta anni prima, è Garance Thénault. L’attrice francese non è molto conosciuta in Italia e ha raccontato che non è stato facile interpretare un doppio ruolo. “Questo progetto era così incredibile che era impossibile non farlo. Richiedeva flessibilità mentale. Ho dovuto fare uno sforzo di concentrazione e una ricerca di emozioni soprattutto per interpretare Manon, che come carattere era più lontana da me”. Oltre a Garance Thénault, nel cast ci sono anche altri attori che ora scopriamo nel dettaglio, insieme ai personaggi che intepretano:

Garance Thénault : Lola Brémond

Gabrielle Lazure : Mireille Jouve

Nicky Marbot : Jean-Michel Brémond

Inès Melab : Virginie Marte

Aurélie Vaneck : Gaëlle Jourdan

Elodie Frenck : Inès Leroux

Vincent Winterhalter : Michel Jourdan

Jérôme Anger : Georges Battaglia

Alexis Loret : Éric Battaglia

Pierre-Yves Bon : Capitaine Clément Neuville

Farouk Bermouga : Bernard

Raphaël Poli : Michel Jourdan

: Michel Jourdan Xavier Lemaître: Nicolas Leroux

Streaming e TV

Ora che abbiamo visto chi fa parte del cast della miniserie, scopriamo dove vedere in diretta televisiva e live streaming La scogliera dei misteri. La fiction, come già anticipato, va in onda in prima TV su Rai 1 martedì 12 aprile 2022 alle ore 21:25. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile in chiaro sul tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire la storia in diretta streaming può accedere alla piattaforma di RaiPlay, sia tramite destkop che via App. Inoltre, grazie alla funzione on demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda tramite la piattaforma.