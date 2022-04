La scogliera dei misteri, location: dove è stata girata la serie tv

Qual è la location de La scogliera dei misteri? Dove è stata girata la miniserie francese? La storia è in arrivo su Rai 1 da martedì 12 aprile 2022 per tre settimane di fila ed è ambientata al Nord della Francia, precisamente in Bretagna. La location scelta per le riprese è quella di Morbihan, un dipartimento della regione della Bretagna il cui affaccio diretto sull’Oceano Atlantico corrisponde alla bellezza più preziosa del luogo. Qui, infatti, si sono svolte la maggior parte delle riprese de La scogliera dei misteri. Oltre alla zona costiera, con le sue lunghe spiagge bianche, nella serie TV si notano scorci anche del capoluogo Vannes. La storia segue Lola Bremond che arriva nella cittadina francese per un colloquio di lavoro che scoprirà poi essere falso. Qualcuno ha voluto la sua presenza in paese e Lola scopre molto presto il perché. Legge un articolo di giornale che ricorda l’anniversario della morte di una giovane donna, che 25 anni prima è stata trovata senza vita ai piedi della scogliera. Quella donna le somiglia terribilmente e, indagando, Lola scoprirà che si tratta di sua madre.

Puntate e streaming

Ora che abbiamo visto qual è la location de La scogliera dei misteri e dove si sono svolte le riprese, passiamo a spiegarvi quante puntate sono previste per la messa in onda su Rai 1. Di seguito ecco la programmazione completa della miniserie francese:

Prima puntata: martedì 12 aprile 2022

Seconda puntata: martedì 19 aprile 2022

Terza puntata: martedì 26 aprile 2022

Ma dove va in onda la miniserie? Dove vederla in diretta televisiva e live streaming? La fiction, come già anticipato, va in onda in prima TV su Rai 1 martedì 12 aprile 2022 alle ore 21:25. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile in chiaro sul tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire la storia in diretta streaming può accedere alla piattaforma di RaiPlay, sia tramite destkop che via App. Inoltre, grazie alla funzione on demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda tramite la piattaforma.