Questa sera, 8 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La ruota delle meraviglie, film drammatico del 2017 scritto e diretto da Woody Allen dalla durata di 101 minuti. Ma qual è la trama de La ruota delle meraviglie? E il cast? Di seguito tutte le informazioni sul film in onda oggi su Rai 3.

Trama

Siamo negli anni cinquanta a Coney Island. Ginny (Kate Winslet) è una ex attrice 39enne che lavora come cameriera presso un modesto ristorante che si trova in un parco giochi vicino alla costa. Ha un rapporto difficile sia con il marito Humpty (Jim Belushi), che diventa violento quando beve, sia con il figlio di lei avuto dal primo matrimonio, piromane. La donna è inoltre frustrata da una vita priva di prospettive e dal ricordo del fallimento del primo matrimonio, di cui si sente colpevole.

Ginny si invaghisce quindi di Mickey (Justin Timberlake), un bagnino più giovane di lei, con aspirazioni da commediografo. La loro relazione viene disturbata dalla figlia di Humpty, Carolina (Juno Temple), che Mickey conosce casualmente: orfana di madre, la giovane è in fuga da un matrimonio fallito con un gangster, la quale, conoscendo molti segreti del marito, per poter sfuggire ai suoi scagnozzi, decide di nascondersi dal padre, che l’aveva ripudiata da anni. Inizialmente Humpty è furioso di riaverla a casa, ma in seguito si riconcilia con lei e comincia a viziarla, anche a discapito di attenzioni per la moglie e il figliastro.

Dopo aver ricevuto la visita di due uomini del boss, il padre scongiura il pericolo. Ginny è furiosa per la presenza di Carolina perché, dopo aver saputo dell’attrazione che Mickey prova nei confronti della ragazza, è diventata gelosa. Mickey, in preda ai rimorsi, decide di rompere con Ginny. Ginny delusa riprende a bere e trascina di nuovo anche Humpty.

Mickey invita a cena Carolina, che annuncia la notizia anche in famiglia. Ginny, che inizialmente vuole inseguirla per coglierla sul fatto, nota per strada la presenza degli stessi due scagnozzi, che hanno trovato Carolina e sanno dove andrà a cena. Allarmata, telefona alla pizzeria ma all’ultimo momento mette giù il ricevitore, e di fatto consegna la figliastra ai suoi aguzzini.

Il giorno dopo Mickey rivela a Ginny di avere mangiato la foglia, fornendole prove schiaccianti per altro piuttosto facili da individuare e va a trovarla a casa trovandola ubriaca con indosso un vestito di scena. Mickey prima di lasciarla per sempre la accusa apertamente, mentre lei si perde in citazioni teatrali, senza confessare ma neanche negare le accuse. Intanto Humpty, tornato a casa, disperato per le vane ricerche della figlia, e consapevole della tragica fine a cui rischiava di andare incontro, chiede a Ginny di ricominciare da capo.

Cast

Di seguito il cast (attori-ruolo) del film La ruota delle meraviglie:

Kate Winslet: Ginny Rannell

Jim Belushi: Humpty Rannell

Juno Temple: Carolina Rannell

Justin Timberlake: Mickey Rubin

Jack Gore: Richie Rannell

Max Casella: Ryan

David Krumholtz: Jake

Dove vedere La ruota delle meraviglie in tv e streaming

Dove vedere La ruota delle meraviglie in tv e live streaming? Come detto, il film va in onda oggi, 8 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

