Home » Spettacoli » TV
TV

Perché La ruota della Fortuna oggi non va in onda su Canale 5: il motivo

di Antonio Scali
Perché La ruota della Fortuna oggi non va in onda su Canale 5: il motivo

Perché La ruota della Fortuna oggi non va in onda su Canale 5? Il noto game show condotto da Gerry Scotti questa sera, martedì 3 marzo 2026, non va in onda per lasciare spazio al match di Coppa Italia Como-Inter. Si tratta del primo stop per La Ruota dopo mesi di messa in onda ininterrotta, nell’access prime time di Canale 5, con ottimi risultati di ascolto. Per la prima volta dunque La ruota della fortuna si prende un giorno di stop, per lasciare spazio al grande calcio, con il match di Coppa Italia che Mediaset trasmette in esclusiva. L’Inter d’altronde sta dimostrando anche in campionato tutta la sua forza e ha milioni di tifosi, e il Como di Fabregas è la sorpresa della stagione e gioca un bellissimo calcio. Un match dunque da non perdere, questa sera, 3 marzo 2026, con collegamento su Canale 5 dalle ore 20.40. Per questo la Ruota della fortuna oggi non va in onda.

Quando torna

Gerry Scotti e Samira Lui torneranno regolarmente in onda domani sera, 4 marzo, su Canale 5. Il match di Coppa Italia Lazio-Atalanta viene infatti trasmesso da Canale 5.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
