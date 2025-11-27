Icona app
TV

La Ruota dei Campioni: il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5

di Antonio Scali
La Ruota dei Campioni: il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Anticipazioni, concorrenti, ospiti, giochi, montepremi, orario, a che ora, Ruota della fortuna

Dopo il grande successo della scorsa settimana, torna un nuovo speciale de La ruota della fortuna, con Gerry Scotti che approda in prima serata con La ruota dei campioni, un nuovo appuntamento in prima serata con i più grandi campioni che hanno dominato il gioco negli scorsi mesi. Appuntamento in prima serata, subito dopo il Tg5, quindi dalle 20.45 di stasera, giovedì 27 novembre 2025 su Canale 5. Appuntamento con una puntata speciale subito dopo il Tg5 intitolato La ruota dei Campioni.

Anticipazioni, concorrenti, giochi

La serata, tutta dedicata a La Ruota dei Campioni, sarà articolata in tre incontri tematici – da cinque round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a “La Ruota delle Meraviglie”, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro. Ospiti della puntata: Max Giusti e Al Bano. Al tabellone, imprescindibile la presenza di Samira Lui.

Streaming e tv

Dove vedere La ruota dei campioni in tv e streaming? Appuntamento con lo speciale torneo questa sera, 27 novembre 2025, alle ore 20.40 circa su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
