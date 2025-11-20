La Ruota dei Campioni: il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Anticipazioni, concorrenti, ospiti, giochi, montepremi, orario, a che ora, Ruota della fortuna

Dopo il grande successo registrato in questi mesi con La ruota della fortuna, Gerry Scotti approda in prima serata con La ruota dei campioni, uno speciale in prima serata con i più grandi campioni che hanno dominato il gioco negli scorsi mesi. Appuntamento in prima serata, subito dopo il Tg5, quindi dalle 20.45 di stasera, giovedì 20 novembre 2025 su Canale 5. Oggi quindi salta l’appuntamento quotidiano con la Ruota della Fortuna, e ci sarà direttamente una puntata speciale subito dopo il Tg5 intitolato La ruota dei Campioni.

Anticipazioni, concorrenti, giochi

L’appuntamento speciale con il game show sarà un torneo che vedrà sfidarsi i nove campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione della Ruota della Fortuna, a cominciare da Gabriele, il ragazzo cagliaritano che ha vinto quasi 300mila euro. La Ruota dei Campioni sarà articolata in tre incontri tematici da quattro round ciascuno: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a La Ruota delle Meraviglie, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro. Alla conduzione Gerry Scotti con Samira Lui.

Quante puntate e orario

Quante puntate sono previste per La ruota dei campioni? Al momento è prevista un’unica puntata, il 20 novembre, in prima serata su Canale 5, ma un nuovo speciale potrebbe esserci nelle prossime settimane o mesi. Come detto, oggi non ci sarà il classico appuntamento serale con La ruota della fortuna, ma direttamente lo speciale La ruota dei campioni, subito dopo il Tg5.

Streaming e tv

Dove vedere La ruota dei campioni in tv e streaming? Appuntamento con lo speciale torneo questa sera, 20 novembre 2025, alle ore 20.40 circa su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.