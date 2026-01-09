La Ruota dei Campioni: il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Anticipazioni, concorrenti, ospiti, giochi, montepremi, orario, a che ora, Ruota della fortuna

Dopo il grande successo delle scorse puntate, torna un nuovo speciale de La ruota della fortuna, con Gerry Scotti che approda in prima serata con La ruota dei campioni, un nuovo appuntamento in prima serata con i più grandi campioni che hanno dominato il gioco negli scorsi mesi. Appuntamento in prima serata, subito dopo il Tg5, quindi dalle 20.45 di stasera, 9 gennaio 2026 su Canale 5. Appuntamento con una puntata speciale subito dopo il Tg5 intitolato La ruota dei Campioni.

Anticipazioni, concorrenti, giochi

La serata, tutta dedicata a La Ruota dei Campioni, sarà articolata in tre incontri tematici – da cinque round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a “La Ruota delle Meraviglie”, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro. Ospiti della serata con la loro energia: i Ricchi e Poveri e Andrea Pucci. Al tabellone, imprescindibile la presenza di Samira Lui.

Streaming e tv

Dove vedere La ruota dei campioni in tv e streaming? Appuntamento con lo speciale torneo questa sera, 9 gennaio 2026, alle ore 20.40 circa su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.