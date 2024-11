La rosa della vendetta: le anticipazioni (trama e cast) della 16esima puntata

Stasera, domenica 3 novembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 16esima puntata de La rosa della vendetta, serie tv turca in onda in prima serata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal Şahin, interpretato da Murat Ünalmış, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Nella puntata di questa sera Deva confida a Gara il conforto che le dava da piccola una zuppa speciale preparata da suo padre, Ibrahim, che ora le manca. Ipek dichiara il suo amore a Armagan mentre lo accompagna in aeroporto, portandolo a rinunciare alla partenza per restare con lei. Ibrahim rivela a Gulcemal che Deva è figlia del suo acerrimo nemico, Mustafa, mentre Zafer manipola la verità con Deva, facendole credere che sua madre si sia tolta la vita.

Dopo aver saputo la verità, Deva raggiunge Ibrahim, Ipek, e Armagan, e scopre di essere sorellastra di Armagan. Gulendam scopre la vera identità di Gara, ordinandole di lasciare la casa e di rivelare tutto a Gulcemal.

La rosa della vendetta: il cast

Abbiamo visto la trama della 16esima puntata, ma qual è il cast de La rosa della vendetta? A vestire i panni di Gülcemal Şahin sarà infatti il bellissimo Murat Ünalmış, l’attore turco che ha interpretato Demir in Terra Amara. Deva è invece Melis Sezen, la Deren di “Come sorelle”. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Murat Ünalmış – Gülcemal Şahin

Melis Sezen – Deva Nakkaşoğlu

Edip Tepeli – Mert Çakır

Nilay Erdönmez – Gülendam Şahin

Atilla Şendil – Halil İbrahim Nakkaşoğlu

Cahit Gök – Ali “Vefa” Türkoğlu

Nilüfer Açıkalın – Gara “Firuze” Ana

Samet Kaan Kuyucu – Armağan Pehlivan

Meltem Akçöl – İpek

İpek Ayaz Kortunç – Canan

Sabahattin Yakut – Emrullah

Gökçem Çoban – Semra

Melike Küçük – Narin

Ayda Aksel – Zafer Pehlivan

Streaming e tv

Dove vedere La rosa della vendetta in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 oggi, domenica 3 novembre, in prima serata alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.