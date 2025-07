La rivolta delle ex: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 8 luglio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La rivolta delle ex (titolo originale: Ghosts of Girlfriends Past), film del 2009 diretto da Mark Waters ed interpretato da Matthew McConaughey e Jennifer Garner. Il film è una libera rilettura, in chiave moderna, del Canto di Natale di Charles Dickens. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Connor Mead è un fotografo di successo e un accanito donnaiolo. Si reca nella tenuta del defunto zio Wayne per il matrimonio del fratello Paul la sera prima della cerimonia e lì incontra Jenny Perotti, una sua vecchia fiamma. Dopo cena gli appare lo spirito dello zio che gli annuncia l’imminente visita di tre fantasmi: la ragazza passata, presente e futura, le quali gli insegneranno a capire come l’amore “da una notte e via” non renda felici.

La rivolta delle ex: il cast

Abbiamo visto la trama de La rivolta delle ex, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matthew McConaughey: Connor Mead

Jennifer Garner: Jenny Perotti

Michael Douglas: Zio Wayne

Breckin Meyer: Paul Mead

Lacey Chabert: Sandra

Daniel Sunjata: Brad

Emma Stone: Allison Vandermeersh

Christina Milian: Kalia

Noureen DeWulf: Melanie

Rachel Boston: Deena

Anne Archer: Vonda Volkom

Robert Forster: Sergente Volkom

Amanda Walsh: Denice

Christa B. Allen: Jenny Perotti adolescente

Streaming e tv

Dove vedere La rivolta delle ex in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 8 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.