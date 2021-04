La risposta è nelle stelle: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, mercoledì 28 aprile 2021, su Rai 2 in prima serata va in onda La risposta è nelle stelle, pellicola del 2015 diretta da George Tillman Jr, con nel cast Scott Eastwood, Britt Robertson e Alan Alda. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film La risposta è nelle stelle? Luke è un asso del rodeo, ma la sua carriera ha subìto una battuta d’arresto quando un toro l’ha disarcionato con violenza. Sophia è una studentessa di arte moderna che parteciperà ad uno stage presso una prestigiosa galleria di Manhattan. Sono destinati ad incontrarsi, ma non è facile conciliare due universi così diversi: ci vorrà l’intervento di Ira, un anziano con una grande storia d’amore alle spalle, per spiegare loro il significato del sacrificio dell’uno per l’altra. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di due coppie, Ira e Ruth e Luke e Sophia. Sono molto diverse tra loro, soprattutto a livello anagrafico, ma una serie di circostanze porterà le loro vite ad intrecciarsi. Luke (Scott Eastwood) è un ex campione di rodeo che cerca di tornare alle competizioni mentre Sophia (Britt Robertson) è una studentessa che sta per intraprendere il lavoro dei suoi sogni nel mondo dell’arte a New York.

È in un momento di grossa difficoltà del loro rapporto, dati i diversi impegni e ambizioni professionali, che i due si imbattono in Ira (Alan Alda), il cui ricordo della decennale storia d’amore con l’adorata moglie, ispirerà e scuoterà profondamente la giovane coppia. È una storia di confronto tra due generazioni e due diversi approcci all’amore. Qual è il segreto per amarsi per sempre?

La risposta è nelle stelle film: cast

Abbiamo visto la trama di La risposta è nelle stelle, qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

– Sophia Danko Scott Eastwood – Luke Collins

– Ira Levinson Oona Chaplin – Ruth

– Ira Levinson anziano Melissa Benoist – Marcia

– Linda Collins Gloria Reuben – Adrienne Francis

– Howard Sanders Brett Edwards – Jared Midelton

– Andrea McDonald Tracey Bonner – Infermiera Wilson

La risposta è nelle stelle film: trailer

Ecco il trailer del film in onda questa sera – 28 aprile 2021 – su Rai 2 dalle 21.20:

La risposta è nelle stelle film: diretta tv e streaming

Dove vedere il film La risposta è nelle stelle? La pellicola va in onda in prima visione mercoledì 28 aprile 2021 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming

