Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

La ricetta della felicità: quante puntate, durata e quando finisce

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

La ricetta della felicità: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La ricetta della felicità, la nuova serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima giovedì 25 settembre 2025; la quarta e ultima giovedì 16 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: giovedì 25 settembre 2025
  • Seconda puntata: giovedì 2 ottobre 2025
  • Terza puntata: giovedì 9 ottobre 2025
  • Quarta puntata: giovedì 16 ottobre 2025

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de La ricetta della felicità? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 23,30. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà di circa 2 ore. Ma dove è stata girata (location) la fiction? La serie tv è ambientata a Marina di Romagna, un luogo di fantasia che raccoglie gli elementi più rappresentativi della riviera romagnola ed è stata girata tra Rimini, Riccione, Cervia, Cesenatico e Ravenna.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per La ricetta della felicità, ma dove vedere le varie serate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 19esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 19esima puntata
TV / La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 19esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 19esima puntata
TV / La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / La ricetta della felicità: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 25 settembre 2025
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 settembre 2025
TV / Zucchero – Sugar Fornaciari: tutto quello che c’è da sapere sul documentario
Spettacoli / Giancarlo Magalli: “La Rai fa lavorare persone con una ‘fedina televisiva’ da brivido come Mammucari”
Spettacoli / Giancarlo Magalli di nuovo contro Katia Ricciarelli: "Lasciò Pippo Baudo da solo in ospedale"
Ricerca