La ricetta della felicità: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La ricetta della felicità, la nuova serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima giovedì 25 settembre 2025; la quarta e ultima giovedì 16 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: giovedì 25 settembre 2025

Seconda puntata: giovedì 2 ottobre 2025

Terza puntata: giovedì 9 ottobre 2025

Quarta puntata: giovedì 16 ottobre 2025

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de La ricetta della felicità? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 23,30. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà di circa 2 ore. Ma dove è stata girata (location) la fiction? La serie tv è ambientata a Marina di Romagna, un luogo di fantasia che raccoglie gli elementi più rappresentativi della riviera romagnola ed è stata girata tra Rimini, Riccione, Cervia, Cesenatico e Ravenna.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per La ricetta della felicità, ma dove vedere le varie serate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.