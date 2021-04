La rete di protezione: la trama dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Stasera, martedì 21 aprile 2021, su Rai 1 va in onda in replica La rete di protezione, episodio de Il Commissario Montalbano già trasmesso nel 2020. Per tutti i fan una nuova serata insieme alle indagini del commissario più amato della televisione, interpretato da Luca Zingaretti e tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. L’ingegner Sabatello porta a Montalbano alcuni filmini super8 girati per decenni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. Il commissario intuisce che non si tratta solo di un fatterello bizzarro, ma che dietro quelle strambe pellicole si nasconda una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Non sarà però solo questo cold case a impegnare il commissario perché, proprio in quei giorni, nella scuola frequentata dal figlio di Augello viene compiuto uno spaventoso quanto incomprensibile attentato. Secondo le anticipazioni sulla trama de La rete di protezione (episodio de Il Commissario Montalbano), due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto, sparano seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi e lanciano un loro minaccioso e oscuro proclama. Un nuovo mistero su cui fare luce… e giustizia.

Streaming e tv

Dove vedere l’episodio La rete di protezione de Il commissario Montalbano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 27 aprile 2021 – in replica su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

