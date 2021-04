La rete di protezione: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Qual è il cast (attori) de La rete di protezione, l’episodio de Il Commissario Montalbano in onda questa sera, martedì 27 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte al film:

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Agatino Catarella

Isabell Sollman: Ingrid Sjöström

Davide Lo Verde: Galluzzo

Marcello Perracchio: Dr. Pasquano

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Katharina Böhm: Livia Burlando (st. 1-8)

Lina Perned: Livia Burlando (st. 9)

Sonia Bergamasco: Livia Burlando (st. 10+)

Altri interpreti dell’episodio La rete di protezione: Carolina Carlsson (Monika Sjöström), Disa Östrand (Maj Andreasson), Fredrik Hiller (Mats Brolin), Tuccio Musumeci (cavalier Pintacuda), Carmelinda Gentile (Beatrice “Beba” Di Leo), Ketty Governali (Adelina), Dario Veca (commesso), Graziano Piazza (Ernesto Sabatello), Mario Pupella (Gasparino Sidoti), Ivan Giambirtone (professor Puleo), Enrico Guarneri (questore), Pietro Delle Piane (Marchica), Luigi Tuccillo (Francesco Sabatello) e Peppe Tuccillo (Emanuele Sabatello).

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast (attori) de La rete di protezione del Commissario Montalbano, ma dove vedere l’episodio in diretta tv e live streaming? La pellicola va in onda in replica su Rai 1 martedì 27 aprile 2021, dalle ore 21,25 in prima serata. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD. In più, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 101 del decoder. Chi invece vuole seguire il film tv in diretta streaming può accedere a RaiPlay.it.

