La ragazza e l’ufficiale: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata

Questa sera, venerdì 14 luglio 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la sesta puntata de La ragazza e l’ufficiale, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sura e Seyit trovano finalmente un albergo dove riposarsi, portando un senso di speranza. Tuttavia, la loro tranquillità viene presto interrotta quando uno dei soldati cerca di aggredire una ragazza in quello stesso albergo. Con l’aiuto di Ali, il padre della ragazza, Seyit si difende e uccide il soldato. Insieme, riescono a far sparire il cadavere senza lasciare tracce. Purtroppo, il corpo del soldato viene poi scoperto, e il proprietario dell’albergo viene arrestato a causa di una serie di sfortunate circostanze. Nel frattempo, Sura si sente sola e inquieta, trovandosi a vivere una vita che sembra distante dalle sue speranze. Ha dei dubbi sul comportamento freddo e distante di Seyit, temendo che lui le stia nascondendo qualcosa. Sura esplora la città e cerca anche un’occupazione per riempire il vuoto nella sua vita.

Nonostante il caso dell’omicidio del soldato britannico sia stato archiviato, la polizia militare inglese irrompe nell’albergo per arrestare Yahya. Più tardi, solo Seyit riesce a scagionare Yahya. Durante la scarcerazione, Seyit incontra il tenente Billy, il nipote di Yahya. Il tenente esprime il desiderio di festeggiare il suo compleanno nell’albergo di Yahya la sera successiva. Nel frattempo, Ali riceve istruzioni per la consegna di armi proprio quella notte, rendendo difficile, se non impossibile, portarle via dall’albergo con la presenza dei soldati inglesi. La Baronessa Lola, amica del tenente Billy, invita Petro e Celil, suoi ospiti, alla festa. Durante l’evento, tuttavia, si verificano incontri davvero inaspettati.

Proprio mentre si sta svolgendo la festa di compleanno del Tenente Billy, Seyit, Ali, Yahya e Galip in segreto portano fuori dall’albergo il carico di armi che avevano nascosto all’interno. Il loro piano sembra procedere senza intoppi, ma l’attesa di notizie da Galip si protrae e non ci sono tracce del ragazzo. Cosa potrebbe essere successo? Nel frattempo, Sura continua la sua ricerca della propria famiglia, mantenendo la speranza di riunirsi un giorno con sua madre e le sue sorelle. Tuttavia, le cose non vanno bene per Celil. Affoga i suoi dispiaceri nell’alcol e perde il controllo. Il suo atteggiamento inizia a causare problemi a chi gli sta vicino, e Seyit decide di intervenire per aiutare il suo amico a non precipitare in una spirale negativa.

La ragazza e l’ufficiale: il cast

Abbiamo visto la trama della sesta puntata de La ragazza e l’ufficiale, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kıvanç Tatlıtuğ: Kurt Seyit Eminof

Farah Zeynep Abdullah: Alexandra “Şura” Verjenskaya

Fahriye Evcen: Mürvet “Murka”

Birkan Sokullu: Petro Borinsky

Ushan Çakır: Celil Kamilof

Serdar Gökhan: Mirza Mehmet Eminof

Zerrin Tekindor: Nermin Bezmen / Emine

Seda Güven: Valentina “Tina” Verjenskaya

Elçin Sangu: Güzide

Aslı Orcan: Baronessa Lola Polyanskaya

Demet Özdemir: Alina “Alya” Sokolova

Çağlar Ertuğrul: Yusuf

Melisa Aslı Pamuk: Ayşe

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza e l’ufficiale in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.