La ragazza e l’ufficiale: trama, cast, quante puntate e streaming

Da venerdì 9 giugno 2023 alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda La ragazza e l’ufficiale, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Kurt Seyit è il figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea. Kurt Seyit, che ha ammirato suo padre fin dall’infanzia, è diventato uno dei migliori ufficiali dello Zar, proprio come lui, e quando sarà il momento sposerà una ragazza turca. Şura, la figlia più giovane di una nobile famiglia russa, è infelice perché suo padre ha una malattia terminale. Portano sua sorella maggiore, Valentina, e suo padre a Pietrogrado (l’attuale San Pietroburgo) per le cure. Quando vengono qui, diventano ospiti del vecchio compagno di Kurt Seyit Petro e della sua famiglia. Petro, che ha lasciato la professione a causa di un errore durante la guerra, aiuta Kurt Seyit e Şura a incontrarsi. Tuttavia, Petro nutre segretamente ostilità nei confronti di Kurt Seyit. Quest’ultimo e Şura, che partecipano a una festa, si vedono per la prima volta e si innamorano a prima vista.

La ragazza e l’ufficiale: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La ragazza e l’ufficiale, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kıvanç Tatlıtuğ: Kurt Seyit Eminof

Farah Zeynep Abdullah: Alexandra “Şura” Verjenskaya

Fahriye Evcen: Mürvet “Murka”

Birkan Sokullu: Petro Borinsky

Ushan Çakır: Celil Kamilof

Serdar Gökhan: Mirza Mehmet Eminof

Zerrin Tekindor: Nermin Bezmen / Emine

Seda Güven: Valentina “Tina” Verjenskaya

Elçin Sangu: Güzide

Aslı Orcan: Baronessa Lola Polyanskaya

Demet Özdemir: Alina “Alya” Sokolova

Çağlar Ertuğrul: Yusuf

Melisa Aslı Pamuk: Ayşe

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La ragazza e l’ufficiale, la serie tv in onda su Canale 5? In tutto, per la prima stagione, sul principale canale Mediaset andranno in onda 5 puntate (3 episodi a sera; 13 episodi totali): la prima venerdì 9 giugno 2023; la quinta e ultima venerdì 7n luglio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 9 giugno 2023

Seconda puntata: venerdì 16 giugno 2023

Terza puntata: venerdì 23 giugno 2023

Quarta puntata: venerdì 30 giugno 2023

Quinta puntata: venerdì 7 luglio 2023

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza e l’ufficiale in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.