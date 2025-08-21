Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

La ragazza alla pari streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

di Marco Nepi
La ragazza alla pari è la nuova serie in due puntate in onda il 20 e 21 agosto 2025 su Canale 5 in prima visione. Trasmessa nei mesi scorsi dall’emittente britannica Channel 5, “The Au Pair” è un racconto inquietante con protagonista una famiglia alle prese con l’arrivo di una misteriosa ragazza alla pari. Ma dove vedere la serie in tv e in streaming? Ecco tutte le info.

In tv

La ragazza alla pari è la serie in onda su Canale 5 questa sera, 21 agosto 2025, alle ore 21.20 con la seconda e ultima puntata.

La ragazza alla pari streaming live

Se non siete a casa, potete seguire la serie in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La ragazza alla pari? La miniserie inglese è composta da quattro episodi, trasmessi due a sera da Canale 5, per un totale di due puntate.

  • Prima puntata: 20 agosto 2025 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 21 agosto 2025 OGGI
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
