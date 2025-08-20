La ragazza alla pari: trama, cast, quante puntate, attori, durata, episodi, orario, streaming, location, a che ora la serie in onda su Canale 5

La ragazza alla pari è la nuova miniserie in onda su Canale 5 questa sera domani, 20 e 21 agosto 2025, in due puntate. Una fiction inglese trasmessa in prima visione assoluta, che appassionerà gli amanti del thriller. Trasmessa nei mesi scorsi dall’emittente britannica Channel 5, “The Au Pair” è un racconto inquietante con protagonista una famiglia alle prese con l’arrivo di una misteriosa ragazza alla pari. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

La serie ha per protagonista Zoe Dalton (Sally Bretton), una donna inglese che sembra avere tutto dalla vita e che abita nella ricca regione delle Cotswolds, in una splendida casa di campagna. Zoe è sposata con un uomo di successo, Chris (Kenny Doughty), ed è matrigna di due adorabili bambini: Amber (Margot Pue) e Noah (Ripley Barden), nati dal precedente matrimonio di Chris.

Le giornate di Zoe sono scandite dalla sua fiorente attività di sartoria, un lavoro che ama e a cui si dedica con tutta se stessa. Tuttavia, non tutto è come sembra, poiché Zoe sta vivendo problemi coniugali e la pressione aumenta quando suo padre George (Sir David Suchet), affetto da diabete, si trasferisce nella casa accanto. Zoe accetta con riluttanza di assumere una ragazza alla pari: entra così in scena Sandrine (Ludmilla Makowski), un’affascinante giovane donna francese che provoca un inquietante cambiamento nella famiglia, mentre sorgono istinti e sospetti che lasciano intravedere secondi fini e verità a lungo nascoste.

La ragazza alla pari: il cast della serie

Qual è il cast de La ragazza alla pari? Tra tutti spicca l’attore Sir David Suchet, amatissimo interprete di Hercule Poirot nella serie televisiva trasmessa dal 1989 al 2013 per la bellezza di 13 stagioni e 70 episodi. Qui presta il volto a George, il padre della protagonista. Con lui ci sono Sally Bretton (Zoe Dalton), Ludmilla Makowski (Sandrine), Kenny Doughty (Chris Dalton), Virginie Ledoyen (Marie). Nella serie appaiono anche Margot Pue (Amber), Ripley Barden (Noah), Ebimie Anthony (Raye), Vanessa Ifediora (la dottoressa Vaughan), Natalie Britton (Susannah), Demi Bhamber (Posh Mum), Jean Law (Sylvie), Lesley Molony (Lydia), Clodagh Moriarty (madre), Barry John Kinsella (l’ispettore Holt) e Louis Bernard (Fred).

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La ragazza alla pari? La miniserie inglese è composta da quattro episodi, trasmessi due a sera da Canale 5, per un totale di due puntate.

Prima puntata: 20 agosto 2025

Seconda puntata: 21 agosto 2025

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza alla pari in tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 il 20 e 21 agosto 2025, dalle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.