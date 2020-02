La pupa e il secchione vincitori: chi ha vinto la finale del programma di Italia 1

LA PUPA E IL SECCHIONE VINCITORI – Chi ha vinto la finale de La pupa e il secchione e Viceversa? Lo storico programma di Italia 1, tornato in onda quest’anno con una nuova edizione, ha decretato nel corso della puntata di oggi, 18 febbraio, il suo vincitore.

I vincitori de La pupa e il secchione e Viceversa sono: Maria Scalzi e Stefano Beacco.

Allo scontro finale, Maria e Stefano hanno dovuto confrontarsi direttamente con Santagati e Stella, i quali a loro volta avevano già eliminato Angelica e Mazzoni.

L’ultima sfida è stato il bagno di cultura, che ha visto trionfare proprio Scalzi e Beacco. A presentare la prova è stato Alessandro Cecchi Paone, come era già accaduto nella prima puntata.

Lo scontro tra le due coppie è stato poi vinto da Maria e Stefano che hanno portato a casa 20 mila euro. Questo perché Stella, alla domanda finale, non ha saputo indicare correttamente i nomi delle tre caravelle.

Maria Assunta Scalzi è nata nel 1995, è un insegnante calabrese laureata in Filologia Moderna e due anni fa ha vinto il premio nel concorso di poesia indetto dalla pagina ufficiale di Giacomo Leopardi.

Stefano Beacco invece è uno stripper di 25 anni con la passione per il body building e le automobili. Questa è la prima coppia composta da un pupo e una secchiona che vince il programma. La scorsa edizione del 2010 è stata vinta da Francesca Cipriani e Federico Bianco, mentre nella prima edizione del 2006 hanno trionfato Rosy Dilettuso e Alessandro Sala.

La pupa e il secchione vincitori: chi ha vinto la finale di stasera

Sono quattro le coppie ancora in gara nella finale de La pupa e il secchione 2020, solo una sarà quella vincitrice. I concorrenti in gioco sono Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco, Dario Massa e Marina Evangelista, Raffaello Mazzoni e Angelica Preziosi, Alessandro Santagati e Stella Manente.

Alle coppie sarà chiesto di lasciarsi andare completamente, senza più freni inibitori, e l’affinità che si è creata tra alcuni di loro regalerà forti emozioni. I ragazzi inoltre riceveranno in villa la visita dai loro parenti.

Nel corso di questa finale, una delle coppie mostrerà una grande affinità, facendo intendere che le cose tra di loro potrebbero funzionare anche fuori dalla trasmissione. I concorrenti dovranno affrontare varie e complesse prove, si parte dalla Prova Televendita, che vedrà il ritorno di Giorgio Mastrota in tv, poi la Prova Cinema con Sandra Milo; in questo caso, i ragazzi dovranno sia improvvisare che studiare un copione.

Inoltre è prevista un’interrogazione a sorpresa, con l’incursione nel cuore della notte della Maestra Flavia. Per valutare la rispettiva conoscenza del partner, i concorrenti dovranno poi compilare un questionario, che porterà alla prova Su di noi.

Potrebbero interessarti Skianto, Fantastico Show: gli ospiti della seconda puntata del programma di Filippo Timi Skianto, Fantastico Show: le anticipazioni della seconda puntata Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera giovedì 20 febbraio 2020

Dove vedere Italia 1 in streaming

Il cast de La pupa e il secchione 2020

Il ‘Bagno di cultura’ sarà quindi valutato da Alessandro Cecchi Paone, quindi verrà proclamata la coppia vincitrice dell’edizione 2020 de La pupa e il secchione. Tanti dunque gli ospiti di questa finale, tra cui Sandra Milo, Maria Monsè, Alessandro Cecchi Paone e Giorgio Mastrota.

La finale de La pupa e il secchione 2020 va in onda in prima serata su Italia 1 il 18 febbraio 2020 ed è disponibile anche on demand su Mediaset Play.