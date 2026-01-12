Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

La Preside streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

di Marco Nepi
La Preside streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

La Preside è la nuova serie di Rai 1 con protagonista Luisa Ranieri, con la regia di Luca Miniero, in onda con la prima puntata questa sera, lunedì 12 gennaio. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. Ma dove vedere La Preside in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, 12 gennaio 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 con la prima puntata.

La Preside streaming live

Se non siete a casa, potete seguire La Preside in streaming live e on demand su Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La Preside? La fiction con Luisa Ranieri va in onda in prima visione su Rai 1 dal 12 gennaio 2026 in quattro puntate, ogni lunedì in prima visione dalle 21.30. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 12 gennaio 2026 OGGI
  • Seconda puntata: 19 gennaio 2026
  • Terza puntata: 26 gennaio 2026
  • Quarta puntata: 2 febbraio 2026
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca