La Preside: quante puntate, durata e quando finisce su Rai 1

Quante puntate sono previste per La Preside, la nuova serie di Rai 1 con protagonista Luisa Ranieri? Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. In tutto sono previste quattro puntate, in onda su Rai 1 dal 12 gennaio 2026 per altrettanti lunedì.

Prima puntata: 12 gennaio 2026

Seconda puntata: 19 gennaio 2026

Terza puntata: 26 gennaio 2026

Quarta puntata: 2 febbraio 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata de La Preside? Ogni episodio ha una durata di circa due ore. Dalle 21.30 alle 23.30 circa.

Streaming e tv

Dove vedere La Preside in tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 per quattro settimane dal 12 gennaio 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.