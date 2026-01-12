La Preside: le anticipazioni della prima puntata della serie, 12 gennaio

La Preside è la nuova serie di Rai 1 con protagonista Luisa Ranieri, con la regia di Luca Miniero, in onda con la prima puntata questa sera, lunedì 12 gennaio. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. Ma vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni e trama

Eugenia Carfora, 47 anni, donna entusiasta e risoluta, al suo primo incarico come preside, sceglie l’Istituto Anna Maria Ortese (NA), ovvero l’inferno in terra. Posizionato al centro di una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa, l’Ortese è tristemente famoso per l’assenteismo degli studenti e la totale mancanza di risorse. Ma quella che ad altri potrebbe sembrare una sfida impossibile, per Eugenia diventa una missione: “quando le cose sono così brutte, è facile immaginarsele più belle”. Per salvare i ragazzi e riportarli a scuola, Eugenia fa di testa sua mettendosi continuamente in pericolo.

La Preside: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni di questa sera, ma qual è il cast de La Preside? Protagonista di questa serie è la bravissima Luisa Ranieri, che interpreta il personaggio di Eugenia Liguori, liberamente ispirato alla storia vera di Eugenia Carfora. Nel cast altri grandi attori come Alessandro Tedeschi e Francesco Zenga. Al soggetto ha lavorato anche Luca Zingaretti. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

