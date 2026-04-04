La pelle del mondo: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming

Questa sera, sabato 4 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la quarta puntata de “La pelle del mondo”,il nuovo programma di Rai Cultura, prodotto da Be Water Film. Un viaggio in sei puntate dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro. Alla conduzione Stefano Mancuso, professore universitario, scienziato e saggista di fama internazionale. Ad accompagnarlo in questo viaggio Lillo Petrolo, attore sensibile e brillante, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (ospiti)

Le piante non si spostano, eppure, si muovono e viaggiano! In questa quinta puntata, insieme a Tomas Saraceno, Caterina Balivo, Cristiano Tomei, Valeria Margherita Mosca, Anna Favella e Giovanni Storti, si scoprirannole numerose possibilità di cui dispongono le piante per viaggiare, e di come esse siano delle impareggiabili colonizzatrici, spesso sfruttando proprio gli umani. I momenti più “scientifici” del programma si alterneranno a interventi ironici e leggeri di ospiti come Corrado Guzzanti che torna nei panni di Vulvia con il suo inconfondibile Rieducational Channel, Maccio Capatonda che propone il surreale Podcast sostenibile, Chiara Francini che dà voce ad alberi straordinari, a ciò che hanno visto, retto, sopportato, mentre il mondo intorno cambiava e loro restavano.

La pelle del mondo: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per La pelle del mondo su Rai 3? In tutto andranno in onda 6 puntate: la prima venerdì 6 marzo 2026; la sesta e ultima – salvo cambi di programma – sabato 18 aprile 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: venerdì 6 marzo 2026 TRASMESSA

Seconda puntata: venerdì 13 marzo 2026 TRASMESSA

Terza puntata: venerdì 20 marzo 2026 TRASMESSA

Quarta puntata: sabato 4 aprile 2026 OGGI

Quinta puntata: sabato 11 aprile 2026

Sesta puntata: sabato 18 aprile 2026

Streaming e tv

Dove vedere La pelle del mondo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.