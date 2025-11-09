Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 32esima puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 32esima puntata, 9 novembre

Questa sera, domenica 9 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 32esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Accertata l’innocenza di Cihan, il procuratore ne dispone la scarcerazione. Una volta libero, Cihan si riunisce a Tahsin e, insieme, i due si confrontano con Nuh per mettere fine alle ostilità e sancire una pace duratura tra le loro famiglie.

La “cena di armistizio”, precedentemente programmata per il giorno in cui Tahsin è rimasto coinvolto nella sparatoria si svolge in casa Yenishehirli, in presenza di tutta la famiglia. Durante il pasto, Esat non riesce a trattenersi e, dopo aver inveito contro suo fratello Cihan per essersi schierato dalla parte del “nemico”, si precipita fuori dall’abitazione, di fronte allo sgomento di tutti i presenti. Turkan continua a provocare Bünyamin alle spalle di Canan e lo invita segretamente in una camera d’albergo, dove l’uomo si precipita in preda alla libidine. Nuh comunica a Tahsin e Sumru di aver iniziato il percorso di terapia insieme alla psichiatra da loro indicatagli. Senza il benché’ minimo preavviso, Halil si presenta presso lo studio di Melek, lasciando la ragazza sconvolta.

Halil ricompare improvvisamente nella vita di Nuh e Melek, ma quest’ultima lo tratta in malo modo e lo allontana. Sumru e Tahsin vanno a fare un picnic e la donna rievoca i ricordi felici della sua infanzia, ricordi che Tahsin non ha mai vissuto. Bünyamin e Türkan vanno a letto insieme e l’ex custode degli Sansalan cerca in tutti i modi di tenerlo nascosto a sua moglie, che nel frattempo, si sta insospettendo.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 9 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Makari 4: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 9 novembre 2025
TV / Makari 4 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Makari 4: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 9 novembre 2025
TV / Makari 4 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 32esima puntata
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 9 novembre 2025
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 9 novembre 2025
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 9 novembre 2025, su Rai 3
TV / Diaz: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv sabato 8 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales
TV / Messa in tv 9 novembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
Ricerca