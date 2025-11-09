La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 32esima puntata, 9 novembre

Questa sera, domenica 9 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 32esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Accertata l’innocenza di Cihan, il procuratore ne dispone la scarcerazione. Una volta libero, Cihan si riunisce a Tahsin e, insieme, i due si confrontano con Nuh per mettere fine alle ostilità e sancire una pace duratura tra le loro famiglie.

La “cena di armistizio”, precedentemente programmata per il giorno in cui Tahsin è rimasto coinvolto nella sparatoria si svolge in casa Yenishehirli, in presenza di tutta la famiglia. Durante il pasto, Esat non riesce a trattenersi e, dopo aver inveito contro suo fratello Cihan per essersi schierato dalla parte del “nemico”, si precipita fuori dall’abitazione, di fronte allo sgomento di tutti i presenti. Turkan continua a provocare Bünyamin alle spalle di Canan e lo invita segretamente in una camera d’albergo, dove l’uomo si precipita in preda alla libidine. Nuh comunica a Tahsin e Sumru di aver iniziato il percorso di terapia insieme alla psichiatra da loro indicatagli. Senza il benché’ minimo preavviso, Halil si presenta presso lo studio di Melek, lasciando la ragazza sconvolta.

Halil ricompare improvvisamente nella vita di Nuh e Melek, ma quest’ultima lo tratta in malo modo e lo allontana. Sumru e Tahsin vanno a fare un picnic e la donna rievoca i ricordi felici della sua infanzia, ricordi che Tahsin non ha mai vissuto. Bünyamin e Türkan vanno a letto insieme e l’ex custode degli Sansalan cerca in tutti i modi di tenerlo nascosto a sua moglie, che nel frattempo, si sta insospettendo.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 9 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.