La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 41esima puntata, 9 dicembre

Questa sera, 9 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 41esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Harika ed Esat parlano del loro comportamento ostile verso i fratelli, Nuh e Melek, e di come hanno trattato la madre per troppo tempo. Entrambi sono decisi a cambiare. Nel frattempo, Tahsin scopre che la villa dei Sansalan è stata messa in vendita e decide di acquistarla. Hikmet e Halil parlano dell’albergo che intendono comprare, anche se Hikmet non si fida di lui completamente. Bunyamin affronta Canan, accusandola di averlo tradito con Halil, ma interviene Turkan che, infuriata per aver scoperto che il bracciale regalatole dall’uomo è falso, confessa a Canan di essere l’amante di suo marito. Canan l’aggredisce, ma viene trascinata via da Esma, accorsa per le urla insieme ad Esat. Rimasta sola, chiama Halil, ma scopre che il telefono non è raggiungibile. Insospettita, scopre che il direttore della banca che Halil le ha presentato non esiste. Capisce, così, di essere stata ingannata e derubata. Esat è determinato a dimostrare ad Esma che è cambiato.

I due medici contattati da Cihan e Tahsin visitano Nuh e prevedono che l’intervento ha solo il 40% di probabilità di andare a buon fine. Nuh è comunque determinato ad affrontarlo, tanta è la voglia di vivere il suo amore per Sevilay. Tahsin, come sempre colpito dall’entusiasmo sincero del ragazzo, propone ai ragazzi di sposarsi prima dell’intervento, ma di rimandare i festeggiamenti a dopo l’operazione. Durante questa riunione di famiglia, si presenta Peri, cacciata in modo diretto da Harika. Esat tenta di riappacificarsi con Esma, ma la ragazza ancora non accetta che divida la camera con lei e lo manda via. Nel frattempo, Hikmet tenta di scappare con la borsa dei soldi rubati a Canan, ma Halil la ferma. Allora i due decidono di chiudere la borsa in una specie di magazzino, la cui porta verrà chiusa con due lucchetti a combinazione. Quella porta potrà essere aperta solo se saranno entrambi presenti. Intanto, Bunyamin scopre che i soldi sono spariti.

Il giorno delle nozze civili di Sevilay e Nuh si trasforma in un dramma: subito dopo la cerimonia, Nuh entra in sala operatoria per un intervento delicato. I medici, di fronte a una situazione critica, valutano di non rimuovere il tumore. In ospedale, la famiglia attende con il fiato sospeso, mentre Canan alimenta tensioni con Bünyamin.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 9 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.