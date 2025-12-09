Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:54
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 41esima puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 41esima puntata, 9 dicembre

Questa sera, 9 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 41esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Harika ed Esat parlano del loro comportamento ostile verso i fratelli, Nuh e Melek, e di come hanno trattato la madre per troppo tempo. Entrambi sono decisi a cambiare. Nel frattempo, Tahsin scopre che la villa dei Sansalan è stata messa in vendita e decide di acquistarla. Hikmet e Halil parlano dell’albergo che intendono comprare, anche se Hikmet non si fida di lui completamente. Bunyamin affronta Canan, accusandola di averlo tradito con Halil, ma interviene Turkan che, infuriata per aver scoperto che il bracciale regalatole dall’uomo è falso, confessa a Canan di essere l’amante di suo marito. Canan l’aggredisce, ma viene trascinata via da Esma, accorsa per le urla insieme ad Esat. Rimasta sola, chiama Halil, ma scopre che il telefono non è raggiungibile. Insospettita, scopre che il direttore della banca che Halil le ha presentato non esiste. Capisce, così, di essere stata ingannata e derubata. Esat è determinato a dimostrare ad Esma che è cambiato.

I due medici contattati da Cihan e Tahsin visitano Nuh e prevedono che l’intervento ha solo il 40% di probabilità di andare a buon fine. Nuh è comunque determinato ad affrontarlo, tanta è la voglia di vivere il suo amore per Sevilay. Tahsin, come sempre colpito dall’entusiasmo sincero del ragazzo, propone ai ragazzi di sposarsi prima dell’intervento, ma di rimandare i festeggiamenti a dopo l’operazione. Durante questa riunione di famiglia, si presenta Peri, cacciata in modo diretto da Harika. Esat tenta di riappacificarsi con Esma, ma la ragazza ancora non accetta che divida la camera con lei e lo manda via. Nel frattempo, Hikmet tenta di scappare con la borsa dei soldi rubati a Canan, ma Halil la ferma. Allora i due decidono di chiudere la borsa in una specie di magazzino, la cui porta verrà chiusa con due lucchetti a combinazione. Quella porta potrà essere aperta solo se saranno entrambi presenti. Intanto, Bunyamin scopre che i soldi sono spariti.

Il giorno delle nozze civili di Sevilay e Nuh si trasforma in un dramma: subito dopo la cerimonia, Nuh entra in sala operatoria per un intervento delicato. I medici, di fronte a una situazione critica, valutano di non rimuovere il tumore. In ospedale, la famiglia attende con il fiato sospeso, mentre Canan alimenta tensioni con Bünyamin.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 9 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / L’altro ispettore: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 9 dicembre 2025
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 41esima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / L’altro ispettore: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 9 dicembre 2025
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 41esima puntata
TV / Amore criminale, le anticipazioni della puntata del 9 dicembre 2025 su Rai 3
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 9 dicembre 2025 su La7
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 9 dicembre su Rete 4
TV / L’altro ispettore streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
Spettacoli / La stoccata di chef Locatelli a Edoardo Franco: "È stata la più grande delusione"
TV / Moonfall: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2
Cinema / Raoul Bova: "L'amore con Beatrice Arnera? Ci stiamo lavorando"
Ricerca