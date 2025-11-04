La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 31esima puntata, 4 novembre

Questa sera, martedì 4 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 31esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sumru rivela al procuratore di avere scoperto che la pistola di Tahsin, scomparsa tempo addietro, è in possesso della sua guardia del corpo, Serhat Karabey. Quest’ultimo viene individuato e fermato dalla polizia, che lo prende in custodia e lo scorta in centrale. E’ il giorno delle nozze tra Melek e Cihan e, mentre tutti festeggiano il lieto evento, Sumru e Tahsin intimano a Nuh di non presentarsi al ricevimento, perché non vogliono incorrere nel rischio dell’ennesima scenata. Nuh ignora l’ordine e arriva nel luogo di festa appena prima che la polizia vi faccia irruzione per arrestare Cihan con l’accusa di tentato omicidio ai danni di Tahsin. Hikmet si mette in contatto con Halil, il padre biologico di Melek e Nuh, con l’obiettivo di trovare un alleato contro i suoi nemici.

Cihan è stato arrestato con l’accusa di aver sparato a Tahsin, ma quest’ultimo non crede alle accuse e intende scoprire la verità dietro al tentativo di omicidio. Nonostante le richieste di Bunyamin e dell’avvocato Nazim, il commissario Dilar nega la richiesta di rilasciare Cihan e ordina che quest’ultimo trascorra la notte in centrale in attesa dell’udienza del giorno successivo, nella quale però il procuratore nega la scarcerazione di Cihan. Harika e Melek sono preoccupate per lui, mentre Esat si mostra freddo e distaccato. Nuh si addormenta al volante e finisce fuori strada, ma torna a casa illeso. Hikmet incontra Halil, con cui complotta per distruggere gli Sansalan e Tahsin, che lei considera suoi nemici.

Tahsin torna sul luogo della sparatoria per ripercorrere gli avvenimenti della sera in cui è stato aggredito e riesce a ricordare la catena di eventi che si sono susseguiti quel giorno: è stato Serhat a sparargli, involontariamente.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 4 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.