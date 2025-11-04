Icona app
Ultimo aggiornamento ore 19:59
TV
TV

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 31esima puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 31esima puntata, 4 novembre

Questa sera, martedì 4 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 31esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sumru rivela al procuratore di avere scoperto che la pistola di Tahsin, scomparsa tempo addietro, è in possesso della sua guardia del corpo, Serhat Karabey. Quest’ultimo viene individuato e fermato dalla polizia, che lo prende in custodia e lo scorta in centrale. E’ il giorno delle nozze tra Melek e Cihan e, mentre tutti festeggiano il lieto evento, Sumru e Tahsin intimano a Nuh di non presentarsi al ricevimento, perché non vogliono incorrere nel rischio dell’ennesima scenata. Nuh ignora l’ordine e arriva nel luogo di festa appena prima che la polizia vi faccia irruzione per arrestare Cihan con l’accusa di tentato omicidio ai danni di Tahsin. Hikmet si mette in contatto con Halil, il padre biologico di Melek e Nuh, con l’obiettivo di trovare un alleato contro i suoi nemici.

Cihan è stato arrestato con l’accusa di aver sparato a Tahsin, ma quest’ultimo non crede alle accuse e intende scoprire la verità dietro al tentativo di omicidio. Nonostante le richieste di Bunyamin e dell’avvocato Nazim, il commissario Dilar nega la richiesta di rilasciare Cihan e ordina che quest’ultimo trascorra la notte in centrale in attesa dell’udienza del giorno successivo, nella quale però il procuratore nega la scarcerazione di Cihan. Harika e Melek sono preoccupate per lui, mentre Esat si mostra freddo e distaccato. Nuh si addormenta al volante e finisce fuori strada, ma torna a casa illeso. Hikmet incontra Halil, con cui complotta per distruggere gli Sansalan e Tahsin, che lei considera suoi nemici.

Tahsin torna sul luogo della sparatoria per ripercorrere gli avvenimenti della sera in cui è stato aggredito e riesce a ricordare la catena di eventi che si sono susseguiti quel giorno: è stato Serhat a sparargli, involontariamente.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 4 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
