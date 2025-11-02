La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 30esima puntata, 2 novembre

Questa sera, domenica 2 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 30esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nuh e Hikmet vengono trasferiti in carcere in attesa del processo. Sumru, Tahsin e Melek decidono di non andare a fare visita a Nuh, perché credono che debba imparare la lezione e maturare. Cihan e Melek annunciano il loro matrimonio a tutti e la ragazza va a vivere con lui insieme agli altri Sansalan; Esat e Harika sono ovviamente molto contrariati. Esma cerca di farsi valere nei confronti di Esat, arrivando a chiuderlo a chiave in camera da letto insieme a lei. La tensione tra i due cresce. Enise parte in pellegrinaggio e i saluti strappalacrime fanno presagire che non tornerà mai più.

Tahsin si reca a far visita a Hikmet in prigione e la ricatta, dicendole che se non ritirerà la denuncia, lui la farà arrestare per aver messo a repentaglio la vita di Sevilay e Melek quando, a bordo di un auto da lei procurata, erano finite sul ciglio di un burrone. Nel frattempo, Nuh riceve la visita dell’avvocato, ma invece di ascoltare le istruzioni su come comportarsi al processo, il ragazzo sfoga la sua costernazione e l’amarezza nei confronti della famiglia, che non è venuta a trovarlo. Il giorno stesso Hikmet ritira la denuncia e sia lei che Nuh vengono rilasciati. Entrambi, però, non ricevono una bella accoglienza: Hikmet torna a casa in taxi, ma appena arriva viene subito cacciata in malo modo da Cihan e torna alla villa, dove si chiude in camera e inizia a piangere, esternando successivamente a Sumru tutte le ingiustizie che ha sempre subito nella sua vita; ad accogliere Nuh c’è solo Tahsin, e il ragazzo percepisce subito la freddezza dei familiari.

Cihan è stato arrestato con l’accusa di aver sparato a Tahsin, ma quest’ultimo non crede alle accuse e intende scoprire la verità dietro al tentativo di omicidio. Nonostante le richieste di Bünyamin e dell’avvocato Nazim, il commissario Dilar nega la richiesta di rilasciare Cihan e ordina che quest’ultimo trascorra la notte in centrale in attesa dell’udienza del giorno successivo, nella quale però il procuratore nega la scarcerazione di Cihan.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 2 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.