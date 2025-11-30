Icona app
30 novembre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 39esima puntata

di Anton Filippo Ferrari
La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 39esima puntata, 30 novembre

Questa sera, 30 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 39esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

La polizia che indaga sulla morte di Andac scopre una telecamera nascosta che riprende l’incidente, facendo cadere i sospetti su Sevilay. Fuori pericolo, Nuh e Sevilay decidono di tornare in Cappadocia quando, dopo una telefonata del medico, la ragazza scopre che Nuh ha un tumore al cervello.

Allo YeniSans hotel arriva Peri, amica storica di Cihan, presentandosi inizialmente, come sua fidanzata, e turbando tutti. Con il suo fascino, la ragazza sembra fare subito colpo su Bünyamin, che si offre di portarla a casa Sansalan per farla ristorare dopo il lungo viaggio. Appena tornati da Konya, i Sansalan trovano Peri ad attenderli, e Melek è subito infastidita dalla sua presenza. Nel frattempo Halil mette in atto il suo piano per raggirare Canan e indebitarla: durante il pranzo viene raggiunto da un presunto banchiere che parla di un fondo di investimento con interessi altissimi; lei abbocca subito e decide di investire parte dei soldi prendendoli dal conto cointestato con Bünyamin; così, quando questi è distratto, elimina dal suo telefono l’app della banca e blocca il contatto per non destare sospetti. Esat tenta in tutti i modi di farsi perdonare da Esma, senza risultati: la ragazza è risoluta e non si lascia abbindolare.

Melek affronta Cihan e gli chiede se ci sia mai stato qualcosa tra lui e Peri. La risposta sarà negativa e lui le assicurerà che la sua vecchia amica dormirà in albergo. Nuh e Sevilay scopriranno che Nuh ha davvero un tumore e che l’intervento non è del tutto privo di rischi. Nuh, al contrario di Sevilay, non vuole fare i controlli subito, ma vuole parlare con Melek e Sumru prima di imbarcarsi nel processo di guarigione. Canan ritirerà i soldi alla banca e li porterà ad Halil ed Enver. I due le diranno che è per un investimento, ma in realtà i soldi saranno consegnati a Hikmet.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 30 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
