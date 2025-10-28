La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 29esima puntata, 28 ottobre

Questa sera, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 29esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Dopo che Melek ha deciso di seguire Cihan, Nuh minaccia di togliersi la vita. Melek, a quel punto, torna sui propri passi e decide di restare a casa di Tahsin. Bunyamin e Canan discutono delle loro strategie per acquisire più potere e giungono alla conclusione che la decisione migliore è schierarsi dalla parte di Tahsin. Nuh, accusato da Hikmet, viene arrestato per tentato omicidio nei confronti di Harika e della stessa Hikmet. Per vendicarsi, Nuh denuncia Hikmet alle autorità per il tentato omicidio di Sevilay e Melek, avvenuto mesi prima. I due passano la notte in cella, in attesa dell’interrogatorio. Esma cade dalle scale e sembrerebbe che sia stata spinta da Esat, che non vuole che il loro bambino venga alla luce. Una volta rinvenuta, la ragazza sembra illesa. Cihan costringe Melek a cenare fuori e le mostra il modulo della domanda di matrimonio: ha fissato le nozze per il venerdì seguente.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 28 ottobre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.