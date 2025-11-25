Icona app
25 novembre
Home » Spettacoli » TV
TV

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 38esima puntata

di Antonio Scali
La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 38esima puntata, 25 novembre

Questa sera, 25 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 38esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Dopo il tragico incidente, Nuh e Sevilay si nascondono in un appartamento e qui si riavvicinano. Melek è preoccupata per Sumru e arrabbiata con Nuh per il disinteresse che lui nutre verso la loro madre ma, nel frattempo, grazie all’amore di Cihan e alla lieta prospettiva di diventare madre, riesce a mantenere il suo equilibrio. L’indomani, la polizia avvia le indagini sulla morte di Andaç e il telegiornale trasmette la notizia, menzionando Sevilay come sospettata: Sevilay vorrebbe andare alla polizia e costituirsi ma Nuh insiste perché scappino all’estero, con l’aiuto di un suo conoscente. Nel frattempo, a casa Sansalan, Esat chiede l’aiuto di Nihayet per riconquistare Esma. Sumru, invece, si offre di aiutare la preside della scuola in cui lavora a estinguere un ingente debito contratto con uno strozzino, che minaccia di sottrarle l’istituto. Halil, già con il piede in due staffe, telefona a Canan per invitarla a cena, ma nel frattempo continua ad amoreggiare con Hikmet.

Cihan e Melek sognano un futuro sereno con la loro bambina. Tahsin si incontra con Sumru, che gli parla di un problema della sua amica Nalan riguardo ad un prestito ottenuto da uno strozzino, Süleyman. Tahsin si offre di risolvere la questione e lo fa andando da Süleyman. Gli offre dei soldi, ma visto l’astio iniziale dell’uomo, sarà costretto a minacciarlo con una pistola, ottenendo la cambiale del debito. Esat tenta di riconquistare Esma facendole una proposta più tradizionale di fronte alla famiglia, ma la ragazza si rifiuta ancora di perdonarlo. Nuh e Sevilay vivono insieme e tutto sembra andare bene, ma Nuh è tormentato dai sensi di colpa. Mesut è in partenza per la scuola e tutti gli fanno grandi doni, compreso Esat, che lo abbraccia amorevolmente. Bünyamin cerca di riconciliarsi con Türkan, promettendole nuovi gioielli. A villa Sansalan arriva una donna, Nilay Alpsan, una vecchia amica di Sumru. La accoglie Kadriye, che le consiglia di chiedere a Melek.

Halil e Canan fanno colazione insieme e l’uomo le confessa che non riesce a smettere di pensare a lei, nonostante sia una donna sposata; Canan si mostra imbarazzata, ma non lo respinge. Nilay Alpsan, una vecchia amica di Sumru, piomba in casa Sansalan e dimostra all’intera famiglia che Sumru ha sempre detto la verità: Halil l’ha davvero violentata ed era stato denunciato, ma Sumru ha deciso di ritirare la querela per paura delle ripercussioni sulla propria reputazione. Su tutte le furie, Cihan piomba nell’albergo in cui alloggia Halil e lo prende a pugni; successivamente, l’intera famiglia si reca da Sumru per chiedere perdono e convincerla a tornare a casa.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 25 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca