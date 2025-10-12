La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 24esima puntata

Questa sera, domenica 12 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 24esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nuh fa pace con Sevilay, ma lei lo mette in guardia: è l’ultima volta che lo perdona. Melek ha dei forti dolori addominali e Cihan la porta dalla ginecologa. I Sansalan fanno fatica ad accettare Bunyamin e Canan come parte della loro famiglia.

Turkan mostra a Esma il ciondolo a cuore che aveva regalato a Esat, scoprendo che lui l’ha gettato via. Disperata, Esma tenta il suicidio con dei farmaci. Cihan viene a sapere del tentato suicidio di Esma e, intuendo che il malessere della ragazza è causato dal fratellastro, cerca di parlarle e scopre che è incinta. Hikmet, Nihayet e Sumru hanno una discussione, durante la quale l’anziana finisce per colpire Hikmet con uno schiaffo.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 12 ottobre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.