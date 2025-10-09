La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 23esima puntata

Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 23esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Esat mette Sumru di fronte a un ultimatum: scegliere tra i gemelli oppure lui e Harika. Sconvolta, la donna torna a casa, ma il giorno seguente esita se recarsi o meno in ospedale. Mentre Nuh si prepara a chiedere la mano di Sevilay, Melek cerca di incoraggiarlo, dandogli consigli su fiducia e gelosia.

Melek accompagna Sumru in ospedale, dove affronta duramente Esat e Harika. Subito dopo, si imbatte in Cihan e i due si riconciliando. Durante il viaggio di ritorno, Bünyamin viene fermato dalla polizia, ma poco dopo gli Sansalan riescono a parlargli e a convincerlo a procedere con la donazione, accettando le sue rigide condizioni. Intanto, in una cena romantica, Nuh chiede a Sevilay di sposarlo, ma il giorno successivo si mostra freddo e distante.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 9 ottobre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.