La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 37esima puntata, 23 novembre

Questa sera, 23 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 37esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Serife sarà costretta a rivelare il suo tradimento ed Esma ne sarà sconvolta. Cihan svela a Hikmet che sospetta anche del suo coinvolgimento nel rapimento di Esma. Tahsin lascia un messaggio affranto a Sumru. Melek e Harika formano una nuova alleanza.

Nazim fornisce a Melek l’indirizzo di Andac Altin, il fratello di Sevilay, e Melek lo condivide con Nuh. Il ragazzo raggiunge l’azienda dove lavorano Andac e Sevilay appena in tempo per salvarla dalle molestie di Andac, il quale ha uno scontro con Nuh e precipita accidentalmente dalla finestra. Nuh e Sevilay fuggono insieme su un taxi. Tahsin trova Sumru a Konya e la implora di perdonarlo, ma la donna non accetta le sue scuse e gli ordina di andarsene. La polizia riporta Esat a casa, dove dovrà scontare gli arresti domiciliari. Esat chiede perdono a Esma per averla fatta rapire e si dichiara pentito, cambiato e innamorato di lei, ma la ragazza non gli crede e gli risponde che chiederà il divorzio. Hikmet, su consiglio di Halil, intenta delle cause legali per ottenere ciò che le sarebbe spettato di diritto dopo la morte del padre, ma che invece suo fratello Samet ha preso al posto suo.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 23 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.