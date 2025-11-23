Icona app
23 novembre
TV
TV

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 37esima puntata

di Antonio Scali
La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 37esima puntata, 23 novembre

Questa sera, 23 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 37esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Serife sarà costretta a rivelare il suo tradimento ed Esma ne sarà sconvolta. Cihan svela a Hikmet che sospetta anche del suo coinvolgimento nel rapimento di Esma. Tahsin lascia un messaggio affranto a Sumru. Melek e Harika formano una nuova alleanza.

Nazim fornisce a Melek l’indirizzo di Andac Altin, il fratello di Sevilay, e Melek lo condivide con Nuh. Il ragazzo raggiunge l’azienda dove lavorano Andac e Sevilay appena in tempo per salvarla dalle molestie di Andac, il quale ha uno scontro con Nuh e precipita accidentalmente dalla finestra. Nuh e Sevilay fuggono insieme su un taxi. Tahsin trova Sumru a Konya e la implora di perdonarlo, ma la donna non accetta le sue scuse e gli ordina di andarsene. La polizia riporta Esat a casa, dove dovrà scontare gli arresti domiciliari. Esat chiede perdono a Esma per averla fatta rapire e si dichiara pentito, cambiato e innamorato di lei, ma la ragazza non gli crede e gli risponde che chiederà il divorzio. Hikmet, su consiglio di Halil, intenta delle cause legali per ottenere ciò che le sarebbe spettato di diritto dopo la morte del padre, ma che invece suo fratello Samet ha preso al posto suo.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 23 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
