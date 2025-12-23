La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 44esima puntata, 23 dicembre

Questa sera, 23 dicembre 2025, alle ore 22,15 su Canale 5 va in onda la 44esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Harika rivela a Sumru che Perihan ha aperto una nuova agenzia. Sumru reagisce con un piano per allontanarla e la affronta in aeroporto. Bunyamin, disperato per la perdita dell’eredità, accetta la proposta di Sumru: gestire l’agenzia di Perihan insieme a Canan. Melek si reca in una gioielleria per acquistare un regalo per Sumru; Cihan la segue nel tentativo di chiedere il suo perdono e nel negozio entrano due rapinatori.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – mercoledì 23 dicembre 2025 – alle ore 22,15 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.