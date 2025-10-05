La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 22esima puntata
Questa sera, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 22esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Anticipazioni (trama)
Dopo l’incidente, Samet ha bisogno di un trapianto di rene. La sua famiglia e tutti i membri dello staff dei Sansalan si sottopongono a un prelievo di sangue, nella speranza di trovare una persona compatibile che possa donare un rene. Cihan e Sevilay si recano in tribunale per l’udienza che sancirà ufficialmente il loro divorzio, ma Nuh continua a essere geloso.
La notte nel cuore: il cast
Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Ece Uslu: Sumru Sansalan
- Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
- Aras Aydın: Nuh Çakirca
- Leyla Tanlar: Sevilay
- Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
- Burak Sergen: Samet Sansalan
- Esra Dermancıoğlu: Hikmet
- Işıl Yücesoy: Nihayet
- Genco Özak: Esat Sansalan
- Ferda Işıl: Sakine
- Bülent Polat: Bünyamin
- Gözde Cığacı: Canan
- Derin İnce: Harika Sansalan
- Ayşe Tunaboylu: Enise
- Deniz Karabaş: Esma
- İlker Aksum: Tahsin
- Erkan Bektaş: Halil
Streaming e tv
Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 5 ottobre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.