La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 21esima puntata
Questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 21esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Anticipazioni (trama)
Sevilay ha accettato un passaggio da Nazim perché la sua auto è in panne. Non avendo notizie di Sevilay, Nuh è fuori di sé, e quando poi la vede arrivare con Nazim va su tutte le furie. Dopo la reazione di Nuh, Sevilay è sul punto di lasciarlo, dicendogli che non ha intenzione di restare prigioniera delle sue gelosie. Quando Nuh le confida i suoi traumi e la sua paura di perderla, Sevilay ritorna sui suoi passi.
La notte nel cuore: il cast
Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Ece Uslu: Sumru Sansalan
- Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
- Aras Aydın: Nuh Çakirca
- Leyla Tanlar: Sevilay
- Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
- Burak Sergen: Samet Sansalan
- Esra Dermancıoğlu: Hikmet
- Işıl Yücesoy: Nihayet
- Genco Özak: Esat Sansalan
- Ferda Işıl: Sakine
- Bülent Polat: Bünyamin
- Gözde Cığacı: Canan
- Derin İnce: Harika Sansalan
- Ayşe Tunaboylu: Enise
- Deniz Karabaş: Esma
- İlker Aksum: Tahsin
- Erkan Bektaş: Halil
Streaming e tv
Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 2 ottobre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.