21 ottobre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 27esima puntata

di Antonio Scali
La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 27esima puntata, 21 ottobre

Questa sera, martedì 21 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 27esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Esma decide di tenere il bambino perché la ginecologa le diagnostica una rara malformazione dell’utero dicendole che, se interromperà la gravidanza, non potrà più dare alla luce dei figli. Sumru e Nihayet la sostengono, mentre Canan e Hikmet cercano di dissuaderla, dicendole che Esat non la sposerà mai. Poi Canan rivela a Bünyamin le sue intenzioni di impossessarsi del bambino una volta che sarà nato. Tahsin torna a Villa Sansalan per sfrattare i rivali e Samet ha un malore. Viene portato in ospedale dove gli viene diagnosticata un’emorragia cerebrale con conseguente paralisi. Viene poi trasferito nell’ospedale universitario di Ankara. La famiglia Sansalan discute su chi sarà il tutore legale del padre. La polizia non trova il cadavere di Gurcan nel giardino di Tahsin, perché Nuh l’ha spostato in un luogo segreto. Scoppia un altro litigio perché Nuh non accetta che Melek parli ancora con Cihan.

Nuh e Sevilay ricevono la notizia che si è resa disponibile una data per il loro matrimonio la settimana successiva. Esat, sentendosi sempre più minacciato dalla presenza del fratello, prova a percorrere un’altra strada, cercando un’alleanza con Nuh: intende, infatti, presentare una proposta al consiglio di amministrazione e vuole che lui convinca Tahsin a votare a suo favore; sebbene il ragazzo sembri accettare, durante la riunione si esprime contrario, svergognando Esat. Quest’ultimo non ha altra scelta che ubbidire a Cihan, il che quale gli ordina di sposare Esma: i due convolano a nozze la sera stessa ma dopo la cerimonia, trascorsa solo qualche ora, lui si riveste e esce, lasciando la ragazza sola nel letto. Nel frattempo, Cihan organizza una cena romantica per chiedere a Melek di sposarlo; anche Nuh fa una sorpresa a Sevilay facendole trovare i DVD dei suoi film romantici preferiti per guardarne uno insieme.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 21 ottobre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
