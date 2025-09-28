La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 20esima puntata

Questa sera, domenica 28 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 20esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Per conto di Cihan, Bünyamin si reca con i suoi uomini a prendere Esat; il ragazzo, diffidente, fa per cacciarlo, ma Bünyamin forza la porta ed entra, ritrovandosi, un attimo dopo, con una pistola puntata contro: Esat spara un colpo a uno della scorta e, nella colluttazione, per sbaglio, parte un altro colpo che ferisce lui stesso al braccio. Intanto, nella villa Sansalan, Cihan sta facendo radunare le cose del fratellastro per cacciarlo: non appena Esat arriva, lo aggredisce e tra i due scoppia un’accesa lite, finche’ Samet non li separa, intimando a Cihan di lasciare stare Esat; di contro, Cihan decide di andarsene lui. Tahsin rassicura Sumru di volerle stare accanto, senza minacciare la sua indipendenza, ma semplicemente come compagno di vita. L’indomani, i due arrivano insieme in tribunale, incrociando lo sguardo avvelenato di Samet, determinato a mandare in rovina la futura ex moglie. Nuh è preoccupato per sua sorella gemella e ne parla con Sevilay.

Il giorno dell’udienza per il divorzio, Samet dichiara di aver cambiato idea e di non voler più procedere con la causa, lasciando tutti sgomenti. Fuori dall’aula, Tahsin perde le staffe e mette le mani al collo del suo rivale e i due vengono separati da un agente. Melek insegue Cihan in aeroporto nel tentativo di fermarlo, ma viene ostacolata dal personale della compagnia aerea e non riesce a raggiungerlo. Esat affronta Bünyamin e lo mette alle strette dopo il suo tradimento. Sumru viene ufficialmente nominata da Tahsin responsabile del negozio e rimette al proprio posto i suoi colleghi che, fino a quel momento, l’hanno derisa, denigrata e trattata con condiscendenza. Nazim scopre e comunica a Cihan che il padre biologico di Sevilay è morto, così Cihan decide di non andare piu’ a Berlino e partecipare al funerale dell’uomo, per incontrare di persona i fratelli della giovane.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 28 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.