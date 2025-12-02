La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 40esima puntata, 2 dicembre

Questa sera, 2 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 40esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

A cena, Peri insiste per alloggiare in casa e ammette di aver approfittato del viaggio per venire a trovare Cihan. Alla fine, la ragazza accetta di stare in albergo. Dopo aver scoperto l’innocenza di Sevilay, Cihan e Melek, sollevati e desiderosi di chiarire ogni dubbio, si mettono in contatto con Nuh, chiedendogli con insistenza notizie di Sevilay, sperando di riuscire a fare luce sulla sua situazione e scoprire dove si trovi. Nuh, poi, cercherà di parlare con Melek, ma lei si rifiuterà e lui deciderà di partire.

Cihan accompagna Peri in albergo. La donna, decisa a conquistarlo, lo invita a bere qualcosa insieme, ma Cihan mette in chiaro che tra loro non vi sarà nulla di più dell’amicizia. Harika insulta e minaccia ingiustamente una commessa e il direttore di un negozio; Nazim vede la scena e si dichiara profondamente deluso dal comportamento di Harika e rinuncia ad ascoltare le giustificazioni della ragazza. Esat tenta di tirarsi fuori dalle macchinazioni di Hikmet e Halil, ma la zia lo minaccia di rivelare a Cihan la verità sull’incidente d’auto di Sevilay, costringendolo quindi a mantenere gli accordi. Nuh raggiunge Sumru e la supplica di perdonarlo, ma la donna rifiuta. Lui e Tahsin decidono di rimanere a Konya finché lei non li avrà perdonati. Bunyamin rivela a Turkan di essere sterile e lei, sapendo di non poter usare la gravidanza per diventare una Sansalan, lo lascia. Halil si reca al negozio di tappeti di Sumru e diffama la donna con i suoi dipendenti. Nihayet incontra Halil.

Sumru decide di costituirsi dopo aver sparato ad Halil, convinta di averlo ucciso, ma Nihayet tenta di prendersi la colpa al suo posto. Tuttavia, la polizia non trova prove concrete: nessun cadavere, nessun bossolo, nessuna traccia di sangue e, quando emerge che Halil era già ricercato per frode, le due donne vengono rilasciate. Alla centrale di polizia, Nuh accusa un malore e perde conoscenza; l’ambulanza lo porta subito in ospedale, dove tutta la famiglia scopre che ha un tumore al cervello. Nel frattempo, Halil si rifugia da Hikmet, intenzionato a mettere le mani sul denaro rubato a Canan. Contestualmente, Hikmet riceve la visita di un ufficiale giudiziario, il quale la informa che la particella immobiliare a suo nome è stata ipotecata da Samet, suo mandatario.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 2 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.