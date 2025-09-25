La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 19esima puntata

Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 19esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sevilay e Melek sono intrappolate nell’auto in bilico sul ciglio di un crepaccio: il minimo movimento farebbe inesorabilmente cadere il mezzo nel burrone sottostante. In attesa che arrivino i soccorsi, Cihan resta per tutto il tempo in linea con Hikmet, preoccupato per le due donne. Sevilay e Melek vengono tratte in salvo e portate in ospedale, dove sopraggiungono anche Nuh e Cihan. Melek ha un appuntamento dalla ginecologa per un’ecografia e, nonostante Cihan implori perdono, la donna gli comunica che non vuole più avere a che fare con lui e la sua famiglia e che crescerà il bambino insieme a suo fratello gemello. Hikmet cerca di convincere Sevilay a tornare a casa, ma senza successo.

Cihan vuole trovare Esat a tutti i costi, gli blocca carte di credito e conto bancario per metterlo in difficoltà. Involontariamente scopre dove il ragazzo si nasconde e manda i suoi uomini a prenderlo. Intanto cerca di capire se Tahsin è davvero suo zio, ma Samet è sempre riluttante ad ammettere che suo padre era un uomo spregevole.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 25 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.