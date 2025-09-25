Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 19esima puntata

di Anton Filippo Ferrari
La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 19esima puntata

Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 19esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sevilay e Melek sono intrappolate nell’auto in bilico sul ciglio di un crepaccio: il minimo movimento farebbe inesorabilmente cadere il mezzo nel burrone sottostante. In attesa che arrivino i soccorsi, Cihan resta per tutto il tempo in linea con Hikmet, preoccupato per le due donne. Sevilay e Melek vengono tratte in salvo e portate in ospedale, dove sopraggiungono anche Nuh e Cihan. Melek ha un appuntamento dalla ginecologa per un’ecografia e, nonostante Cihan implori perdono, la donna gli comunica che non vuole più avere a che fare con lui e la sua famiglia e che crescerà il bambino insieme a suo fratello gemello. Hikmet cerca di convincere Sevilay a tornare a casa, ma senza successo.

Cihan vuole trovare Esat a tutti i costi, gli blocca carte di credito e conto bancario per metterlo in difficoltà. Involontariamente scopre dove il ragazzo si nasconde e manda i suoi uomini a prenderlo. Intanto cerca di capire se Tahsin è davvero suo zio, ma Samet è sempre riluttante ad ammettere che suo padre era un uomo spregevole.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 25 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
