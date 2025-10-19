La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 26esima puntata, 19 ottobre

Questa sera, domenica 19 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 26esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Hikmet incontra segretamente Nihal, moglie dell’ex proprietario del negozio di tappeti, e le fa credere che Sumru potrebbe aver ucciso Gurcan. Nihal avvisa la polizia e si fa intervistare dai giornalisti, diffamando Sumru, che interrompe l’intervista. Nuh, armato di pistola, dichiara guerra a Cihan e alla sua famiglia. Dopo, litiga con Nazim e lo colpisce, geloso di Sevilay.

Cihan scopre che Samet aveva assunto un sicario per Tahsin, ma è un altro sicario ad aver sparato. Tahsin si risveglia e torna a casa dall’ospedale, avvisando di non agire finché non si accerterà che Samet è il mandante. Serhat, un servitore di Tahsin, gli offre un tè avvelenato, ma si pente e scoppia in lacrime una volta rimasto solo.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 19 ottobre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.