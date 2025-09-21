La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 18esima puntata

Questa sera, domenica 21 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 18esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sevilay viene portata da Nuh nella villa di Tahsin. Qui, parla apertamente con Melek e le due ragazze si mostrano già molto affezionate. Sevilay e Nuh vanno prima dall’avvocato e poi nella casa in montagna di Tahsin. Hikmet e Esat fanno irruzione con uomini armati nella villa di Tahsin per portare via Sevilay. Non trovandola, rapiscono Melek.

Bünyamin, incalzato da Nihayet, libera Melek: la nonna chiede scusa alla nipote per essersi intromessa tra lei e la madre e la fa riportare a casa sana e salva. Nel frattempo, Nuh e Tahsin, con i loro uomini al seguito, entrano armati nella villa Sansalan, decisi a riprendersi Melek; per Tahsin, però, è anche il momento di dire la verità ai suoi fratelli. Sulla scia di questa rivelazione, l’uomo decide di parlare anche con Sumru, confessandole i suoi sentimenti e il legame di parentela con i Sansalan. Davanti a Samet e a Esat, Bünyamin inveisce contro gli uomini che dovevano sorvegliare Melek, accusandoli di averla fatta scappare (in modo da scongiurare sospetti), finché Samet non li licenzia. A casa di Tahsin, intanto, sono tutti riuniti: Nuh è felice di avere al suo fianco le due donne della sua vita, mentre Sumru e Tahsin si scambiano sguardi complici. A tavola, Melek dice che è stata Nihayet a salvarla e anche Sevilay testimonia la gentilezza della donna.

Sevilay vive finalmente un periodo di tranquillità nella casa di Tahsin, con Nuh e Melek; ma non durerà a lungo. Melek ha la visita di controllo dal ginecologo, e Sevilay la accompagna.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 21 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.