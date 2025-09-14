La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 17esima puntata

Questa sera, domenica 14 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 16esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sumru racconta a Tahsin della violenza subita dal padre dei gemelli; Nuh ascolta tutto non visto e si avvicina alla madre. Cihan rimprovera Melek di avergli nascosto la sua gravidanza.

Sumru convoca una conferenza stampa e rivela pubblicamente che Hikmet ha ordito un complotto contro di lei e mostra ai giornalisti il test del DNA di Harika che certifica che Samet è suo padre biologico. Samet mette in vendita l’hotel Sansalan e alla riunione del consiglio si scopre che le azioni appartenenti a Sumru sono state trasferite a Hikmet, quindi avendo la maggioranza, l’albergo viene venduto a un acquirente straniero.

Gli uomini Sansalan incontrano Irade Salimova, acquirente dell’albergo, ma proprio sul punto di farle firmare il contratto, irrompono nel ristorante Nuh e Tahsin, il quale era d’accordo con la donna: così, all’ultimo minuto, la trattativa salta. Melek incontra Cihan e tenta un riavvicinamento, ma, vista l’aria distaccata, gli ribadisce che ha sbagliato a dargli fiducia e gli chiede di dimenticarsi del bambino. La notte, Cihan ha un incubo e si rende conto dello sbaglio che ha fatto a lasciarla andare; decide quindi di implorare il suo perdono, dicendole che è disposto perfino ad appianare i contrasti con Nuh; ma quando Melek gli nomina Tahsin, e lui si mostra irremovibile, pensa che non sia sincero e gli dice addio. Nel frattempo, Sevilay riesce a mettersi in contato con Nuh, grazie a un telefono che le regala Nihayet, e l’indomani i due fuggono insieme, sotto gli occhi increduli di Harika, Esat e Hikmet; dopo l’affronto, questi si alleano per strappare Sevilay a Nuh.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 14 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.