14 settembre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 17esima puntata

di Anton Filippo Ferrari
La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 17esima puntata

Questa sera, domenica 14 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 16esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sumru racconta a Tahsin della violenza subita dal padre dei gemelli; Nuh ascolta tutto non visto e si avvicina alla madre. Cihan rimprovera Melek di avergli nascosto la sua gravidanza.

Sumru convoca una conferenza stampa e rivela pubblicamente che Hikmet ha ordito un complotto contro di lei e mostra ai giornalisti il test del DNA di Harika che certifica che Samet è suo padre biologico. Samet mette in vendita l’hotel Sansalan e alla riunione del consiglio si scopre che le azioni appartenenti a Sumru sono state trasferite a Hikmet, quindi avendo la maggioranza, l’albergo viene venduto a un acquirente straniero.

Gli uomini Sansalan incontrano Irade Salimova, acquirente dell’albergo, ma proprio sul punto di farle firmare il contratto, irrompono nel ristorante Nuh e Tahsin, il quale era d’accordo con la donna: così, all’ultimo minuto, la trattativa salta. Melek incontra Cihan e tenta un riavvicinamento, ma, vista l’aria distaccata, gli ribadisce che ha sbagliato a dargli fiducia e gli chiede di dimenticarsi del bambino. La notte, Cihan ha un incubo e si rende conto dello sbaglio che ha fatto a lasciarla andare; decide quindi di implorare il suo perdono, dicendole che è disposto perfino ad appianare i contrasti con Nuh; ma quando Melek gli nomina Tahsin, e lui si mostra irremovibile, pensa che non sia sincero e gli dice addio. Nel frattempo, Sevilay riesce a mettersi in contato con Nuh, grazie a un telefono che le regala Nihayet, e l’indomani i due fuggono insieme, sotto gli occhi increduli di Harika, Esat e Hikmet; dopo l’affronto, questi si alleano per strappare Sevilay a Nuh.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 14 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
