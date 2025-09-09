La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 16esima puntata

Questa sera, martedì 9 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 16esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Grazie all’aiuto di Tahsin, Sumru riesce a far visita a Melek in carcere. Madre e figlia hanno un accorato confronto ed entrambe trovano conforto l’una nell’altra. Dopo Sumru, anche Nuh va a far visita a Melek. La ragazza rivela a suo fratello di essere incinta. Dopo l’iniziale rabbia, Nuh si rende conto di dover accettare la decisione di Melek di tenere il bambino e le dice che le resterà sempre vicino. Durante una visita di Canan dalla ginecologa, Bunyamin sente per caso la conversazione di due infermiere che parlano di Melek. L’uomo viene a sapere che Melek è incinta e corre a riferirlo a Cihan. Cihan ama ancora Melek, spesso si apposta con l’auto davanti al carcere per cercare una vicinanza con la ragazza. Quando viene a sapere che Melek è incinta di lui, va subito dal procuratore a ritrattare la sua precedente deposizione e scagiona Melek. Si decide il rilascio della ragazza. Samet è furioso con Cihan.

Tahsin organizza un incontro fugace tra Sevilay e Nuh: lui vorrebbe che lei restasse, ma lei insiste per tornare alla villa Sansalan e fingere di piegarsi al volere della famiglia, in attesa della scarcerazione di Melek, dopo la quale decideranno il da farsi. Cihan si reca a far visita a Melek, ma lei lo respinge, dichiarandosi pentita, non tanto di averlo colpito, quanto, invece, di avergli concesso fiducia. Tornato alla villa, questi sfoga la sua frustrazione con Sevilay, che gli dice di aver presentato la richiesta di divorzio. Nel mentre, a casa di Sumru, le avances di Gurcan si fanno sempre più esplicite finchè, durante la colluttazione, lei lo spinge e lui cade, battendo la testa e morendo sul colpo. Tahsin dice a Nuh che ha notato un cambiamento profondo in Sumru: avendo rinunciato allo sfarzo e alle comodità, non è più la donna altezzosa e distaccata che ha conosciuto, anzi, sta cercando in tutti i modi di avvicinarsi a lui e Melek. Sumru racconta a Tahsin della violenza subita dal padre dei gemelli; Nuh ascolta tutto non visto e si avvicina alla madre. Cihan rimprovera Melek di avergli nascosto la sua gravidanza.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 9 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.