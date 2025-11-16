La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 35esima puntata, 16 novembre

Questa sera, domenica 16 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 35esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Halil si presenta in hotel da Tahsin e Cihan per dire loro che Sumru ha mentito, che lui non le ha mai torto un capello e che la storia della violenza è una menzogna; mentre sta per uscire dall’edificio ascolta Canan dire alla receptionist di essere una Sansalan e trova una scusa per avvicinarla. Bünyamin sorprende Türkan a guardare monili di bigiotteria online e le promette di comprarle dei gioielli d’oro. Nuh e Melek hanno una discussione accesa perché lui crede alla versione di Halil, mentre lei è convinta che una donna non mentirebbe mai riguardo un stupro. Sevilay decide di partire di nascosto per Istanbul e lascia una lettera per Cihan. Esma sorprende Esat durante un’uscita romantica con un’altra donna e fa una scenata davanti a tutti i presenti.

Nuh confessa a Tahsin che Halil e Sumru si sono incontrati. Sumru parte per trovare una figura del suo passato, senza però specificare dove è diretta né quando tornerà. Melek affronta Cihan in merito alla sua opinione di Halil e Sumru, mentre Esma fa lo stesso con Esat relativamente al suo rapimento. Esat decide di scappare, ma deve prima recuperare i soldi del riscatto per Hikmet e Halil. A questo punto Cihan affronterà Esat. Bünyamin regala un bracciale a Canan. Nuh scopre che anche Sevilay è partita senza dare più notizie. Cihan e Tahsin partono per consegnare dei soldi a Hikmet.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 16 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.