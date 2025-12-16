Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:25
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 43esima puntata

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 43esima puntata, 16 dicembre

Questa sera, 16 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 43esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Peri tenta di visitare Nuh, appena dimesso, ma Harika la caccia. Tahsin e Sumru propongono a Nuh, Sevilay e agli altri di trasferirsi a villa Sansalan: tutti accettano, tranne Turkan, che resta con Bunyamin ed Esat.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – mercoledì 16 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 16 dicembre su Rete 4
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 16 dicembre 2025
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 43esima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 16 dicembre su Rete 4
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 16 dicembre 2025
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 43esima puntata
TV / Amore criminale, le anticipazioni della puntata del 16 dicembre 2025 su Rai 3
TV / Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / Sandokan streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Corona accusa Signorini: “Se non andavi a letto con lui non lavoravi in televisione”
TV / Ascolti tv lunedì 15 dicembre: Sandokan, Grande Fratello, Quarta Repubblica
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 15 dicembre
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 15 dicembre
Ricerca