La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 15esima puntata

Questa sera, domenica 7 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 15esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nihayet annuncia a Sumru la sua intenzione di vendicarsi di Hikmet, mentre Tahsin cerca di rassicurare Nuh, preoccupato per Melek. Dimesso dall’ospedale, Cihan è pronto a testimoniare contro Melek e in tribunale conferma che lei gli ha sparato; il giudice prolunga la custodia cautelare e la ragazza torna in prigione.

Nuh, disperato, vorrebbe vendicarsi di Cihan e assumersi la colpa della vecchia sparatoria, ma Tahsin lo ferma con un piano per far uscire Melek dal carcere. Intanto Hikmet cerca di convincere Samet che Sumru ha una relazione con Tahsin, mentre Esat, accecato dalla rabbia, danneggia il negozio di tappeti accusando Sumru di complicità.

Tahsin ottiene che Nuh diventi rappresentante autorizzato e questi prende il controllo dell’albergo, cacciando Samet, Cihan ed Esat; nel frattempo, Sumru riesce, grazie a Tahsin, a ottenere un permesso speciale per incontrare Melek in prigione.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 7 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.