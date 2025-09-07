Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 15esima puntata

di Antonio Scali
La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 15esima puntata

Questa sera, domenica 7 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 15esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nihayet annuncia a Sumru la sua intenzione di vendicarsi di Hikmet, mentre Tahsin cerca di rassicurare Nuh, preoccupato per Melek. Dimesso dall’ospedale, Cihan è pronto a testimoniare contro Melek e in tribunale conferma che lei gli ha sparato; il giudice prolunga la custodia cautelare e la ragazza torna in prigione.

Nuh, disperato, vorrebbe vendicarsi di Cihan e assumersi la colpa della vecchia sparatoria, ma Tahsin lo ferma con un piano per far uscire Melek dal carcere. Intanto Hikmet cerca di convincere Samet che Sumru ha una relazione con Tahsin, mentre Esat, accecato dalla rabbia, danneggia il negozio di tappeti accusando Sumru di complicità.

Tahsin ottiene che Nuh diventi rappresentante autorizzato e questi prende il controllo dell’albergo, cacciando Samet, Cihan ed Esat; nel frattempo, Sumru riesce, grazie a Tahsin, a ottenere un permesso speciale per incontrare Melek in prigione.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 7 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca