Home » Spettacoli » TV
TV

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 14esima puntata

di Anton Filippo Ferrari
La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 14esima puntata

Questa sera, martedì 2 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 14esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Melek, convinta di aver ucciso Cihan, tenta il suicidio ma si ferma pensando al bambino. Nel frattempo Cihan, trovato ferito da Bunyamin, Esat e Harika, viene operato d’urgenza in ospedale.

Hikmet e Samet minacciano Enise di non aiutare più Sumru: al suo rifiuto, fanno demolire parte della casa di Zehra. Tahsin prepara Melek all’interrogatorio, sapendo che l’arresto è ormai vicino a causa delle informazioni di Canan. Poco dopo, infatti, Melek finisce in carcere, tormentata dai sensi di colpa.

All’hotel, Nihayet convince Esat ad assumere la direzione mentre Cihan è in terapia intensiva. Hikmet provoca Harika inviandole i risultati del test del DNA e intanto imprigiona Sevilay nella sua stanza per impedirle di raggiungere Nuh.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 2 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca