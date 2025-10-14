La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 25esima puntata, 14 ottobre

Questa sera, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 25esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Harika vede Esma rientrare in una stanza privata in ospedale e la aggredisce verbalmente, quando sopraggiunge Cihan e prende le difese della domestica. Melek e Cihan decidono di parlare con le rispettive famiglie per proporre loro una tregua; nel momento del confronto, Tahsin dice a Melek che è disposto a fare pace con i Sansalan.

Tahsin riunisce Nuh, Melek, Sevilay e Sumru per discutere della pace proposta da Cihan. Tutti acconsentono per fare un accordo con la famiglia Sansalan e mettere fine alla guerra. L’unica richiesta di Tahsin è l’immediato divorzio tra Sumru e Samet, il quale firma senza fare obiezioni. In cambio, i Sansalan manterranno la loro villa e l’albergo sarà di proprietà di entrambi, cambiando nome in Yenisans Hotel. Viene organizzata una cena per celebrare la pace, ma Tahsin non si presenta.

Durante la cena di “armistizio”, Nuh riceve una telefonata da Serhan che lo mette in guardia riguardo al pericolo che corre Tahsin: la sua automobile è stata trovata con tre fori di proiettile e tracce di sangue, ma lui è scomparso. Nuh accusa impulsivamente i Sansalan, mentre Sumru, sconvolta, incolpa Samet, pentendosi degli anni trascorsi con lui. Melek, preoccupata per la frattura tra le famiglie, viene rassicurata da Cihan, che promette di risolvere le divergenze e collabora con la polizia. Tahsin viene ritrovato nel bosco, ferito ma vivo, e portato in ospedale per un’operazione d’urgenza. I medici rimuovono il proiettile, ma la sua vita è ancora in pericolo a causa di una lacerazione al polmone. A casa sansalan, Nihayet indaga su Samet, ma lui nega; inizia quindi a sospettare di Hikmet, mentre Cihan la segue quando esce di notte.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 14 ottobre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.